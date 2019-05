Anzio, tutto pronto per il Festival dello Street Food

Si avvicina l’evento dell’estate 2019, il Festival Street Food targato Ttsfood, dopo i successi romani, sbarca finalmente sul litorale laziale. Il 7, 8 e 9 Giugno la carovana più famosa e colorata d’Italia approderà nella splendida cittadina di Anzio per una tre giorni dedicata al cibo da strada. Piazza Garibaldi e Piazza Pia, con il patrocinio del Comune, ancora una volta accoglieranno tantissimi, simpatici e stravaganti Truck e ApeCar che si sfideranno tra fornelli e padelle a colpi di ricette gourmet.

Un Festival da non perdere che trasformerà Anzio nella capitale del cibo da strada. Sano divertimento non stop dalle ore 12 alle ore 24: Concerti, spettacoli itineranti, laboratorio bambini, musica, colori e tante sorprese. Per questa terza edizione la TTSFFOD darà vita ad un evento ricco di spettacoli e tanto “buon gusto”, promuovendo il cibo di diverse Regioni Italiane, il tutto arricchito da piacevoli momenti realizzati da street band, da affascinanti e suggestivi spettacoli itineranti e da giocoleria per i più piccoli.

Durante il Festival sia a pranzo che a cena si potrà degustare il meglio del cibo on the road: ricette della tradizione e piatti moderni in una girandola di sapori da far girare la testa. Il Festival Street Food Ttsfood offre la possibilità di usufruire per ogni tappa di un Menù pieno di prelibatezze: Hamburger gourmet; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora e chianina; Cuoppi di pesce fritto, hamburger di tonno e pesce spada.

Dalla Puglia, bombette di Cisternino, panino con polpo e pomodori secchi; Supplì classici, alla gricia, alla matriciana, all’induja, broccoletti e salsiccia e tanti altri gusti; Pasta alla carbonara, alla gricia, cacio e pepe e amatriciana; Olive e cremini ascolani; panino con bufalo dell’Agro Pontino e cinghiale del Circeo.

Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, crema di pistacchio e cassatine; Patate e pollo fritti sul posto; la vera Paella Valenciana accompagnata da ottima sangria; Panini gourmet con burratine campane, birra artigianale Bavarese Cruda.

Tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandole, waffle caldi. Queste sono solo alcune delle specialità che si potranno trovare nel villaggio Ttsfood.

Tre giorni dedicati al buon gusto ed al sano divertimento ad ingresso gratuito. VI ASPETTIAMO… Tre Giorni di festa assoluta dedicati a tutta la famiglia, una carovana di bontà per grandi e piccini, nel segno della Typical Truck Street Food.

Divertimento no Stop dalle ore 12 alle ore 24 ad ingresso gratuito.