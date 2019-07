Bracciano, Street Festival: boom di 24 mila presenze in tre serate

Grande successo per la prima edizione del Bracciano Street Festival che ha animato le strade della città. L’Amministrazione Comunale di Bracciano in collaborazione con Typical Truck Street Food ha divertito sia i grandi che i più piccoli che hanno avuto la possibilità di vivere in pieno la manifestazione ad ingresso gratuito.

Le parole del Sindaco Tondinelli

“Per l’occasione – ha detto il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli – il centro storico si è trasformato per in un’isola totalmente pedonale, dove è stato allestito un vero e proprio villaggio dedicato allo Street Festival. È stata una festa molto apprezzata che sicuramente ripeteremo ma il calendario estivo continua sempre più ricco di eventi”.

I tanti colori dei ristoranti su due ruote hanno reso “gustoso” il percorso con ben 24 Street Chef a bordo dei loro simpatici e stravaganti Truck, ApeCar e stand cucina, arrivati da diverse parti d’Italia per proporre il meglio dello street food italiano.

I dati della manifestazione

Nel frattempo Enzo Picone, presidente del Consiglio Comunale che ha contribuito in maniera importante alla riuscita dell’evento snocciola qualche dato: “Diamo qualche numero ufficiale della prima edizione del Bracciano Street Festival – dice Picone – circa 24 mila visitatori in tre serate. Più di 100 operatori della manifestazione hanno soggiornato per tre giorni presso le nostre strutture ricettive.

A breve, insieme al Sindaco, terremo un incontro con i commercianti per valutare i possibili miglioramenti da apportare ed iniziare a lavorare per nuove manifestazioni che portino tanti turisti nella nostra meravigliosa Bracciano”.

L’evento

All’interno dell’evento si è snodato un interessante percorso musicale con palchi

dedicati e band lungo le strade che hanno offerto suggestivi spettacoli di

intrattenimento durante tutto l’arco del festival. Protagonista della tre giorni del

festival naturalmente il cibo espresso da strada: Hamburger gourmet, scottona

sfilacciata, arrosticini di pecora e chianina, cuoppi di pesce fritto, hamburger di

tonno e pesce spada…insomma di tutto, comprese le birre artigianali e i prodotti

siciliani, pugliesi e di altre regioni.

I ringraziamenti del Sindaco

“Ringraziamo i tanti cittadini che hanno partecipato con entusiasmo – ha concluso

Tondinelli – l’amministrazione cerca sempre di offrire un intrattenimento vario e

interessante per la cittadinanza e soprattutto per attirare un turismo attento e

curioso alle iniziative originali e di qualità”.