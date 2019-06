Di Maio interviene sull’autonomia

Così il vicepremier sulla sua pagina Facebook:

Oggi la giornata è cominciata bene, con un colpo alla Camorra: sono stati arrestati, in tutta Italia, 100 affiliati ai clan Contini, Mallardo e Licciardi dell’Alleanza di Secondigliano. Se possiamo dire che la Camorra e tutte le mafie non vinceranno mai, è grazie al lavoro incessante e delicatissimo della magistratura e delle nostre Forze dell’Ordine, che anche oggi hanno portato avanti questa importante operazione.

Vedo e leggo, invece, un po’ di caos ingiustificato sull’Autonomia. La chiedono i cittadini di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna ed è giusto che si faccia. Sarà un’autonomia equilibrata, fatta bene, che gioverà veramente a Regioni e Comuni. Il MoVimento lavora così, per tutto il Paese.

Non penso che qualcuno voglia tornare ai tempi della secessione della Padania e non ho motivo di dubitare che sapremo trovare insieme la migliore soluzione.

Certo, alcune posizioni più estreme mi preoccupano. Non si può pensare di impoverire ancora di più regioni come la Puglia, la Calabria, la Sicilia, ma anche l’Abruzzo, il Lazio, le Marche, il Molise, la Campania e l’Umbria. Di meno ospedali, meno scuole e strade sempre più in dissesto non se ne parla. Ma sono certo che alla fine prevarrà il buonsenso. Faremo una cosa equilibrata, ve lo assicuro!

Così come posso darvi la certezza che chi perse la vita sul Ponte Morandi lo scorso agosto riceverà giustizia. Io ricordo ancora gli occhi delle persone che ho incontrato ai funerali delle vittime. Noi non dimentichiamo il dolore di quelle famiglie. È finito il tempo di soprassedere, è finita l’epoca dei politici che fanno finta di niente, partecipano ai funerali, ma al momento delle scelte vere si girano dall’altra parte. Il MoVimento 5 Stelle è fatto di persone libere, con la mente libera e soprattutto le mani libere.