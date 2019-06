Firenze, alloggi ERP, avviso pubblico di acquisto

Il Comune di Firenze intende procedere all’acquisto di alloggi a destinazione residenziale, immediatamente disponibili e assegnabili, situati nel territorio comunale. Gli alloggi offerti in vendita devono corrispondere a un intero fabbricato o di una porzione di esso costituita da almeno quattro alloggi, gestibile autonomamente senza gravami condominiali, con autonomia funzionale relativamente all’uso delle parti comuni. Per ogni fabbricato o porzione di fabbricato offerto in vendita potrà essere presentata una sola offerta. Il termine per le offerte scade il 25 giugno