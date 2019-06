Ostia Antica, Caliendo (Altavoce) :”Ecomostro: sto con i cittadini”

“La modalità in cui l’amministrazione ha gestito pubblicamente il tema dell’ecomostro di

Ostia Antica è incredibile. È assurdo che si renda una questione così delicata, come

terreno di scontro politico utile per far vedere chi sia piu bravo.

Il consorzio di Bonifica nutre perplessità sulla realizzazione dell’opera, come doveva farlo

l’amministrazione locale e quella capitolina. Al di la del danno ormai irreparabile per una

comunità cosi importante, speriamo che si faccia luce anche con altri strumenti per

dimoatrare chi é veramente teaponsabile.

Personalmente, mi schiero al fianco di Franco De Luca e di quanti in buona fede fuori dai

partiti portino avanti questa battaglia civica che ha come unico scopo solamente quello

del buonsenso”.