Vesuvio, la giornata inaugurale di #Io Sono Ambiente 2019

Partenza dalla Riserva Tirone Alto Vesuvio, località Gran Cono, il prossimo 21 giugno alle ore 17, della campagna IO SONO AMBIENTE 2019.

L’evento inaugurale, organizzato dal MATTM, dai Carabinieri forestali in collaborazione con il Parco Nazionale del Vesuvio, sarà un momento per condividere pensieri in natura, camminando verso la cima del vulcano, protagonista di miti e leggende, con una natura ricca di biodiversità ma anche molto fragile dal punto di vista ambientale.

Sono state coinvolte le associazioni ambientaliste e tutte le componenti sociali vicine alle tematiche ambientali.

Alla giornata parteciperà il Ministro dell’Ambiente Sergio COSTA, il Segretario Gen. MATTM Silvana RICCIO, il Comandante del Comando Unità Ambientali Forestali e Agroalimentari Gen. C.A. Angelo AGOVINO, il presidente del PN Vesuvio Agostino CASILLO e il Comandante del Raggruppamento Biodiversità Col. Raffaele MANICONE.

#IO SONO AMBIENTE, giunto alla sua seconda edizione, è una manifestazione itinerante che porterà i temi del riciclo, riduzione e riuso della plastica nelle più note località turistiche della nostra penisola. Oltre 220 giornate dedicate a incontri con i cittadini in 83 località di vacanza dove i Carabinieri forestali coinvolgeranno il pubblico nella attività di educazione ambientale e sviluppo sostenibile.

Appuntamento quindi sul Vesuvio per essere parte del cammino verso la sostenibilità.