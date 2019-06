Carlo Stasolla, Presidente dell’Associazione 21 luglio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Riguardo l’ennesimo arresto della rom soprannominata ‘Madame furto’

“Non abbiamo mai avuto modo di conoscerla, anche perché la signora è stata più tempo in carcere che fuori –ha affermato Stasolla-. La pena viene sospesa durante il periodo di gravidanza, ma poi va in carcere con i figli da 0 a 3 anni. Questa problematica già l’aveva sollevata nella Napoli degli anni ’60 un film con Sophia Loren, che interpretava una contrabbandiera che attraverso l’escamotage di restare incinta evitava il carcere. I rom sono già integrati, dei 180mila rom in Italia solo 25 mila vivono nei campi. Più che dire i rom non sono integrati, dovremmo dire che chi vive nelle baraccopoli e in condizioni di marginalità è più incline a delinquere”.

Sulla proposta del Comune di Roma di dare 6000 euro in 6 mesi ai rom per abbandonare i campi

“E’ stata la super consulente, super pagata, Monica Rossi a fare questa proposta. Prima aveva proposto il mental coach per convincere i rom a lavorare. Poi aveva proposto corsi formativi nei campi che sono andati deserti, visto che tutti i rom nei campi fanno lavori informali. Poi ha proposto il bonus affitto e neanche questo ha funzionato, perché il bonus affitto è arrivato con mesi di ritardo. Poi il rimpatrio assistito per i rom romeni, ad oggi solo 7 famiglie l’hanno accettato. Oggi ha inventato questa misura che però lascia il tempo che trova”.

Sul reddito di cittadinanza ai rom

“Ci sono diverse famiglie che conosciamo che hanno avuto accesso al reddito di cittadinanza, anche con cifre importanti, fino a 1500 euro. Di quelli che conosciamo saranno una dozzina di casi, si tratta soprattutto di donne tra quelle che vivono nelle case e nei campi”.

Fonte: Radio Cusano Campus