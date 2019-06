Roma, identificati i 4 aggressori ai ragazzi dell’Associazione Cinema America

Nel corso della giornata di ieri, personale della Digos della Questura di Roma ha identificato e denunciato 4 degli autori dell’aggressione perpetrata nella notte dello scorso 16 giugno a Trastevere, in danno di alcuni giovani dell’Associazione Cinema America.

Indagine iniziata dalle telecamere di sorveglianza

L’indagine della Digos, complessa e serrata, è iniziata acquisendo e visionando tutte le immagini riprese nei luoghi di Trastevere, teatro dell’aggressione. I volti immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, però, non erano riconducibili a soggetti noti. E’ allora che si è iniziato a scandagliare, in maniera certosina, tra tutti i personaggi conosciuti all’ambiente della Digos. Individuato uno degli autori dell’aggressione si è proceduto con una serrata e costante attività sul web, per riscostruire la sua rete di amicizie, e accertare così chi fossero i soggetti presenti con lui quella notte a Trastevere. Ininterrotti match tra le foto di facebook e i frame delle riprese della videosorveglianza hanno consentito alla Digos di individuare gli artefici dell’aggressione che, sentitisi scoperti, hanno iniziato ad oscurare i loro profili sul web, sperando di ostacolare la Polizia.

I quattro già conosciuti alle forze dell’ordine

I soggetti identificati e denunciati per lesioni aggravate sono 4, militanti nei gruppi di destra di Blocco Studentesco e CasaPound.

Il più anziano, B.S., classe ’81, parrucchiere in zona Casalotti, quella sera era a Trastevere per festeggiare il suo addio al celibato, ma di fatto dalle indagini emerge che sarebbe stato il fomentatore dell’aggressione. C.M., del ’96, con precedenti di polizia per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, e resistenza a pubblico ufficiale, militante di Blocco Studentesco, avrebbe sferrato la testata al giovane HABIB DAVID.

V.M., classe ’96, anche lui con numerosi precedenti, e sottoposto a DASPO, avrebbe colpito con una bottigliata Valerio Colantoni.

Tra i 4 anche M.A. , classe ’96, militante di Casapound, con precedenti per lesioni e violenza privata.

Perquisizioni nelle case degli aggressori

Le perquisizioni realizzate dalla Digos, presso le abitazioni dei 4 aggressori, hanno consentito di trovare gli indumenti utilizzati durante la notte del 16 giugno, e una serie di segni distintivi, emblematici dell’appartenenza dei soggetti agli ambienti della destra di Blocco Studentesco e CasaPound.

Gli sono stati, inoltre, sequestrati i cellulari per esaminare tutte le conversazioni, contemporanee e postume all’aggressione del 16 giugno scorso.

Continuano nel frattempo le indagini anche dopo i fatti delle ultime ore

Le indagini della Digos continuano incessanti per individuare gli altri responsabili dell’aggressione di Trastevere del 16 giugno e, nelle ultime ore, anche per stanare coloro che, nella scorsa nottata, hanno aggredito, nelle zone adiacenti all’Arena estiva del cinema America, l’ex fidanzata del Presidente dell’associazione “Piccolo America” Valerio Carocci.

La Questura di Roma ha attivato adeguate misure di vigilanza in tutta l’area interessata dagli eventi dell’associazione “Piccolo America”, tese ad assicurare che le attività culturali e ricreative si svolgano in assoluta serenità.