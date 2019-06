Rieti, arriva l’appuntamento con “Street Food Time” in piazza Battisti

L’evento più saporito e goloso del mondo fa tappa a Rieti. Stilosi food truck giungeranno dal 21 al 23 giugno da ogni regione d’Italia per far gustare al pubblico centinaia di proposte culinarie, il tutto accompagnato da decine di birre artigianali, pregiati vini, freschissimi cocktail, una splendida selezione musicale, animazione e tanto altro ancora. L’evento, organizzato dalla Blunel si terrà in piazza Cesare Battisti.

I truck che rappresenteranno tutte le regioni italiane, con ben 60 offerte culinarie differenti, daranno vita a tre giornate di assoluto piacere e divertimento.

I fuochi si accenderanno alle ore 11.00 del mattino, eccezion fatta per il primo giorno che prevede il taglio del nastro alle ore 18.00, e resteranno accesi fino a notte fonda. L’ingresso all’area dell’evento è assolutamente gratuito.

L’area del festival sarà la patria del cibo di qualità in cui gli alimenti della tradizione culinaria italiana saranno proposti in “versione street”. I produttori del cibo di strada sono artigiani che esprimono appieno i valori dell’Italia più vera e autentica. Ricerca della qualità, piacere di avere un contatto umano e schietto con i clienti, voglia di mantenere vivi i rapporti con il proprio territorio e la sua storia, utilizzo di prodotti agricoli genuini, uso di ricette tramandate di generazione in generazione: questi gli elementi che caratterizzano i cultori del cibo di strada, consapevoli che esistono nelle nostre città, “paesaggi culturali” da difendere e conoscere.

“Street Food Time” è un festival interessante, stuzzicante, appetitoso, succulento, in cui il

“savoir faire” italiano si innesca nella cultura del prodotto, della terra, della storia.

Il tour di “Street Food Time”, che toccherà come ogni anno tantissime città italiane, è un

appuntamento da non perdere, ricco di sapore, divertimento, intrattenimento e cultura.