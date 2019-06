Firenze, viabilità sperimentale in zona Isolotto e Statuto

Martedì 18 giugno entreranno in vigore in via sperimentale alcune modifiche di viabilità e un nuovo assetto dei semafori all’intersezione tra via Maccari, via Sernesi e viale Canova, finalizzate a migliorare la circolazione e ottimizzare la sosta. Sarà istituito un senso unico in via Sernesi (tra viale Canova e via Cecioni verso quest’ultima), mentre in via Maccari scatterà l’inversione del senso nel tratto tra via Cassioli e viale Canova con direzione di marcia verso quest’ultimo.

Giovedì 20 giugno sarà attuata in via sperimentale la modifica alla viabilità in via Crispi (zona Statuto). Si tratta del doppio senso tra via XX Settembre a via della Cernaia con contestuali divieti di sosta il primo giorno per consentire le operazioni necessarie. Il provvedimento scatterà alle 9 e sarà monitorato per verificarne l’efficacia.