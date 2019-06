Roma, arrestati due italiani accusati di violenza sessuale

La Squadra Mobile della Questura di Roma ha tratto in arresto due cittadini italiani ritenuti responsabili di violenza sessuale in danno di prostitute, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La richiesta d’aiuto

Nella serata di ieri 11 giugno l’attenzione del personale della Sesta Sezione della

Squadra Mobile, impegnato nel consuetudinario servizio al contrasto alla criminalità

diffusa, veniva attirata dalle richieste di aiuto provenienti da alcune ragazze che

correvano in strada, nella zona di viale Marconi.

Le donne nell’immediatezza riferivano di aver appena subito violenza da due uomini,

che si sarebbero trovati ancora nelle vicinanze.

Immediati accertamenti permettevano di rintracciare gli aggressori che si scagliavano

immediatamente contro gli operatori, con i quali ingaggiavano una breve ma violenta

colluttazione per poi darsi alla fuga in direzioni differenti.

L’inseguimento

Prontamente i Falchi si ponevano all’inseguimento dei fuggitivi, uno dei quali veniva subito

raggiunto e bloccato mentre il secondo malfattore, nel corso della fuga, attraversava

maldestramente la carreggiata venendo investito da un’autovettura in transito, riportando

la frattura di un femore.

Dopo aver immobilizzato i fuggitivi, gli operanti accertavano che gli stessi avevano preteso

ed ottenuto, tramite violenza e minaccia, rapporti sessuali non consenzienti con le meretrici.

Due delle ragazze aggredite venivano trasportate presso locali nosocomi per ricevere cure

mediche e successivamente sporgevano regolare denuncia circa i fatti accaduti, che venivano

altresì confermati da testimoni che avevano assistito alla scena.

Per le condotte sopra descritte, DL.L. e P.M., di anni 36 e nazionalità italiana, venivano tratti

in arresto per violenza sessuale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.