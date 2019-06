Trapani, arrestate 8 persone durante un servizio anti droga

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, unitamente a personale del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno effettuato uno specifico servizio per contrastare il commercio di sostanze stupefacenti, traendo in arresto per detenzione ai fini di spaccio ben 8 persone.

I Carabinieri già da qualche tempo stavano svolgendo delle indagini tenendo sotto controllo i movimenti degli arrestati e, al momento ritenuto più opportuno, hanno dato il via ad una serie di perquisizioni domiciliari di iniziativa impiegando gran parte del personale della Compagnia che, con il prezioso ausilio di Ulisse, pastore tedesco dell’Unità cinofila dei Carabinieri, hanno permesso di rinvenire complessivamente oltre un chilo di droga, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento, un manganello telescopico nonché la somma di euro 2.150 in contanti di vario taglio, verosimilmente proventi dell’attività di spaccio, il tutto posto immediatamente sotto sequestro.

Inoltre, corso medesima attività altri due uomini sono stati deferiti in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.