Papa: “Combattere i vergognosi maltrattamenti contro le donne”

Di fronte “ai vergognosi maltrattamenti a cui le donne sono talvolta sottoposte”, si intensifichino “gli sforzi per sostenere i più vulnerabili dei nostri fratelli e sorelle e ci sia un crescente impegno a lottare contro ogni forma di sfruttamento”. È questo l’appello lanciato da Papa Francesco nel messaggio a firma del segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, in occasione della Giornata per la vita in Inghilterra e Galles che si celebra il prossimo 16 giugno. Nel messaggio il Papa indica anche “la responsabilità di condividere la buona notizia che ogni vita umana è bellissima e sacra ed è una nobile chiamata”. Il Pontefice incoraggia inoltre “tutti coloro che si sforzano di promuovere una cultura della vita”.