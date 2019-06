Fiumicino, Comitato Spontaneo Isola Sacra: “La deperimetrazione non elimina il pericolo alluvione”

Dopo la recente assemblea del 23 Maggio e dopo la recente Commissione Urbanistica sul tema del vincolo idrogeologico su Isola Sacra, il Direttivo del Comitato, dopo aver sentito i propri iscritti è giunto a delle conclusioni.

Questa presunta deperimetrazione piace a pochi ed in particolare essenzialmente non elimina il pericolo da alluvione su gran parte di Isola Sacra. Se e’ vero che da questa cartina usciranno parecchi lotti “bianchi” cioe’ senza nessun tipo di vincolo o pericolo alluvionale, o lotti dove si dovranno usare particolari prescrizioni sulle costruzioni, da un’altra parecchie zone, dove insistono case, attivita’ commerciali o capannoni in “zona rossa” rimane il pericolo di allagamenti o addirittura lotti dove il Cittadino vedra’ preclusa ogni attivita’ edificatoria.

Abbiamo sentito nell’Assemblea dal Direttore del Consorzio di Bonifica che il progetto esecutivo del potenziamento e ristrutturazione dell’idrovore di Villa Guglielmi e’ pronto e dalla responsabile al rischio idrogeologico della Regione Lazio che addirittura sono pronti i finanziamenti.

Oggi in Commissione Urbanistica il dirigente dell’Ufficio Tecnico ha invece ampiamente illustrato che si stanno studiando diverse soluzioni per risolvere il pericolo alluvionale e quindi si e’ parlato di rete di acque meteoriche (che gia’ si stanno realizzando in diverse zone a rischio) di piu’ stazioni Idrovore collocate in varie zone del territorio Isolano e nelle vicinanze dei canali,oltre a diverse vasche di laminazione,nelle zone intorno alle Idrovore esistenti,nella parte finale di Passo Buole e ipotizziamo anche all’interno dell’argine di nuova costruzione. Soluzioni gia’ ampiamente consigliate dal nostro Direttivo in precedenza.

Ora riassumendo la sintesi dell’assemblea e quella della commissione urbanistica odierna francamente siamo confusi e perplessi, il Cittadino ancora ad oggi non capisce quale sara’ effettivamente la soluzione al rischio idrogeologico e quindi chiede maggiore chiarezza,sia dall’Amministrazione e sia dagli Enti preposti. Francamente,a detta dei nostri Tecnici idraulici,non e’ da ipotizzare una deperimetrazione, da parte dell’Autorita di Distretto di Bacino,cosi’ a lotti come proposta dalla nostra Amministrazione,ma come di solito avviene nei Decreti di deperimetrazione a macchie piu’ o meno vincolate.

Il Direttivo del Comitato proseguira’ la propria azione legale, cosi’ come sempre prefissata sin dalla nascita di questo.

Abbiamo sempre teso una mano all’Amministrazione Comunale e dobbiamo riconoscere che su questa situazione, dopo 20 anni di empasse, molti passi in avanti sono stati fatti, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, ma tutto cio’ ai cittadini uniti da sempre non basta.

Auspichiamo che contemporaneamente a questa proposta di deperimetrazione, da sottoporre agli enti preposti, siano avviati tutti quei lavori di messa in sicurezza del Territorio, che siano il potenziamento delle idrovore esistenti, o la creazione di vasche di laminazione,nuove piccole idrovore e reti di acque meteoriche, tutto cio’ che renda sicuro il territorio che ad oggi conta circa 40 mila abitanti.