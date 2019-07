Dissesto idrogeologico Fiumicino, M5S: “In arrivo 1,5 milioni”

“Il Governo, con un provvedimento del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa relativo al “Piano Nazionale per la mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela delle risorse ambientali” , ha finanziato con 315 milioni di euro 263 interventi urgenti sul dissesto in Italia. Di questi, 1.480.990 milioni di euro andranno a Fiumicino e saranno utilizzati per finanziare il dragaggio del Tevere a Fiumara Grande” lo dichiarano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Ezio Pietrosanti e Walter Costanza.

“L’iter di questo provvedimento, in apparenza semplice, è stato invece piuttosto complesso e si è arrivati a questo grande risultato solo grazie all’azione del Ministro Costa: in questo anno ha prima dovuto sburocratizzare le procedure che prima comportavano anni di rimpalli tra enti per approvare un progetto, tempo ora sceso praticamente a soli due mesi, e adesso ha approvato questa lista di interventi in quanto immediatamente cantierabili”.

Il governo a preso a cuore il territorio

“Il Governo da subito ha immediatamente preso a cuore la cura del territorio, assicurando procedure snelle e finanziamenti adeguati. Questa è infatti soltanto la prima parte dei miliardi di euro dedicati nel bilancio dello Stato per finanziare interventi su frane, fiumi a rischio alluvione e per risolvere situazioni di rischio per cittadini e manufatti.

Il nostro paese soffre terribilmente per decenni di incuria e cementificazione selvaggia e questo Governo intende risalire la china; stavolta però puntando sulla prevenzione, non sugli interventi che seguono i disastri. Ovviamente ci vorranno anni per recuperare il gap che si è creato tra le esigenze che ci sono sul territorio e quanto fatto realmente. Questi provvedimenti e il quadro normativo che abbiamo creato sono però un buon primo passo: permetteranno di avviare i cantieri velocemente creando anche lavoro in tantissimi comuni con opere diffuse utili per la vita dei cittadini”.

Soddisfazione tra le fila del M5S di Fiumicino

“Come rappresentanti territoriali non possiamo che essere soddisfatti di vedere un governo che per la prima volta si interessa alle problematiche territoriali, e finanzia concretamente interventi rapidi e risolutivi. Il dragaggio del Tevere a Fiumara Grande era un intervento atteso ed urgente, e che in poco tempo sarà realtà.

Continueremo ad informare i cittadini sulle azioni del Governo a favore del nostro Comune, ed a combattere in prima linea per migliorare sempre di più Fiumicino.

Una cosa però è certa: quando si parla di ambiente e tutela del territorio, il Movimento 5 Stelle è sempre in prima linea”.