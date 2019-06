Di Maio: “Abbassare le tasse per far ripartire l’economia e aumentare lo stipendio dei lavoratori”

Luigi Di Maio così sulla sua pagina facebook:

Abbassare le tasse per far ripartire l’economia e aumentare lo stipendio dei lavoratori con il salario minimo. È quello che ci siamo detti ieri con Matteo Salvini e l’ho ribadito anche stamattina in un’intervista a Radio 24. Andare avanti con obiettivi ben precisi, è questo quello che il governo deve fare, dando risposte concrete ai cittadini e non per tirare a campare.

Nel frattempo però, da Bruxelles, la Commissione europea continua a dirci di tagliare i servizi ai cittadini per ridurre il debito. Peccato che si tratti esattamente del modo in cui la stessa commissione Ue ha indebolito l’Europa. La strada giusta per noi è quella dei tagli alle spese inutili e della lotta all’evasione con il carcere per gli evasori. Perché ancora troppi grandi evasori sono a piede libero. Per quando riguarda il commissario Ue da nominare, per me, l’importante è trovare una persona all’altezza della carica, che vada in Europa a difendere le imprese italiane, fino ad oggi abbandonate a loro stesse.

C’è poi un ultimo punto sul quale non voglio mollare di un centimetro e che reputo di vitale importanza per il governo del cambiamento: gli aiuti alle famiglie. Se vogliamo favorire la crescita economica dobbiamo favorire la crescita demografica. Per questo motivo il miliardo risparmiato dal Reddito di Cittadinanza lo useremo per sostenere le famiglie con figli o che progettano di averne.