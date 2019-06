Isola di Capo Rizzuto, arrestato 47enne per aggressione

I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto sono intervenuti in via fiume Adda, a seguito di una richiesta di intervento che segnalava una persona armata che stava litigando con un giovane. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno trovato ad attenderli il solo 20enne, vittima di gravissime minacce e percosse poste in essere dallo zio 47enne, entrambi del luogo. Appreso i particolari della lite, ed in particolare che l’aggressore fosse armato di coltello e pistola, i carabinieri della locale Tenenza si sono messi subito sulle tracce del reo, individuandolo sulla pubblica via. L’immediata perquisizione personale dava esito negativo.

L’atto di ricerca veniva esteso all’abitazione del 47enne e permetteva il rinvenimento del coltello. Poco dopo, però, notando l’uomo nuovamente sulla pubblica via, i carabinieri decidevano di procedere ad un ulteriore controllo, sottoponendolo a perquisizione personale, così rinvenendo sotto la cintola dei pantaloni, una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa, completa di due caricatori con 12 cartucce, pronta all’uso.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Crotone, veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale. I carabinieri, però, proseguivano l’attività investigativa, eseguendo un’ulteriore e più approfondita perquisizione presso il domicilio dell’arrestato, rinvenendo, all’interno di un’intercapedine del muro della sala da pranzo, un fucile sovrapposto cal. 12 marca Franchi, con matricola abrasa, 34 cartucce stesso calibro, e circa un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana.