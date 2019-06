Roma, controlli serrati dei carabinieri in tutta la capitale

Una straordinaria attività di controllo è stata predisposta dal Comando Provinciale di Roma in tutta la Capitale.

Nello specifico dei controlli su Roma

Nei quartieri Esquilino, Tiburtino e Tuscolano, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato tre persone e ne hanno denunciate altre 3, controllando e sanzionando 3 attività commerciali.

Un cittadino senegalese di 32 anni è stato arrestato perché al momento del controllo è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per spaccio di stupefacenti; una cittadina romena, di 29 anni è stato arrestato per aver tentato di sottrarre bevande alcoliche da un supermercato;

un cittadino del Camerun di 20 anni è stato arrestato, in via Filippo Turati, per aver cercato di vendere marijuana ad una turista colombiana. Una volta scoperto, l’uomo per scappare è andato a sbattere con il ginocchio contro il finestrino di un’auto in sosta infrangendolo. Il cittadino camerunense, accompagnato presso l’ospedale “San Giovanni Addolorata”, è stato riscontrato affetto da una lieve contusione.

Nell’attesa di esser visitato, l’uomo ha dato in escandescenze, colpendo ripetutamente un muro della sala d’attesa dell’ospedale, danneggiandolo. Denunciati per rissa due cittadini marocchini di 20 e 25 anni e un cittadino tunisino di 49 anni, dopo essere stati bloccati in via Principe Amedeo mentre si picchiavano, per futili motivi. In due minimarket, uno di via dei Colli Albani e uno di via Assisi, e in un bar di via Raffaele De Cesare sono state riscontrate violazioni amministrative e pertanto sanzionati.

Alessandrino, Cinecittà, Quadraro e Tor Tre Teste

Nei quartieri Alessandrino, Cinecittà, Quadraro e Tor Tre Teste, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato 5 persone e ne hanno denunciate altre 5 a piede libero, segnalando 6 persone al Prefetto quali assuntori.

Un cittadino romano di 57 anni è stato arrestato e condotto in carcere perché, già ai domiciliari per reati in materia di droga, aveva più volte violato le prescrizioni; un cittadino romano di 47 anni è stato arrestato perché al momento del controllo è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Un altro 47 romano è stato arrestato per evasione dai domiciliari. Un 23 enne romano è stato arrestato perché al momento del controllo è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti.

Un 29 enne romano è stato denunciato in stato di libertà poiché resosi responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere perché, sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 30 cm e di 2 asce. Un altro cittadino romano di 44 anni è stato denunciato per guida senza patente; un cittadino del Bangladesh di 17 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale in quanto alla vista dei Carabinieri si dava alla fuga poi, una volta raggiunto e bloccato cercava di sottrarsi al controllo opponendo ferma resistenza.

Un 17enne romano è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 21 cm e 110 g di sostanza stupefacente; un 52enne romano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti perché al momento del controllo, veniva trovato in possesso di 23 g di hashish; altri 6 soggetti, trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina sono stati segnalati al Prefetto quali assuntori.

San Basilio, Talenti e Santa Maria del Soccorso

Nei quartieri San Basilio, Talenti e Santa Maria del Soccorso i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato 3 persone e segnalato al Prefetto 4 assuntori.

Un 34enne romano è stato arrestato perché al momento del controllo è risultato destinatario di un ordine di esecuzione, dovendo espiare una pena residua di 7 anni e 10 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi in Roma negli anni 2008, 2010 e 2017.

Un operaio romano di 46 anni è stato arrestato perché risultato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo espiare una pena residua di 9 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia; un 42enne romano è stato arrestato perché trovato in possesso di 21,50 g di cocaina; altre 4 persone, trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti sono state segnalate al Prefetto in qualità di assuntori.

Attività controllate a Prati

Nel quartiere Prati, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno controllato una serie di attività tra cui due agenzie di scommesse, una di via Vespasiano e una di via Cola di Rienzo sono state multate per inosservanza dell’orario di funzionamento degli apparecchi “video slot”; sanzionato anche un minimarket per violazioni amministrative; due cittadini romani di 45 e 22 anni sono stati contravvenzionati perché risultati positivi all’alcol test mentre erano alla guida delle loro auto.