Whirlpool, i sindacati: impegni disattesi

Il management di Whirlpool ha annunciato l’intenzione della multinazionale americana di vendere lo stabilimento di Napoli e per i sindacati questo “è inaccettabile”. Come si legge in una nota della Fiom-Cgil, “solo a ottobre scorso, con un accordo quadro sottoscritto in sede ministeriale, quindi con l’impegno anche del ministro Di Maio,

Whirlpool aveva dato garanzie di investimenti e salvaguardia dell’occupazione in tutti gli stabilimenti del gruppo. Per la Fiom è inaccettabile che gli impegni presi vengano disattesi in questo modo, a ogni cambio di management”. Secondo il sindacato “è necessaria una presa di posizione del Governo, co-attore dell’accordo quadro che ad oggi viene messo in discussione dall’azienda”. Tutti gli stabilimenti del gruppo si sono fermati, con produzioni bloccate.