Lavello (Pz): arrestato in flagranza per spaccio e detenzione di stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Lavello hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 69enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari, durante un servizio di pattuglia nel centro abitato di Lavello, hanno notato alcuni sospetti, a loro noti, aggirarsi con fare guardingo nei pressi di un’abitazione.

Dopo i preliminari accertamenti, hanno individuato la casa del 69enne, già conosciuto dagli operanti, procedendo alla sua perquisizione.

Nel corso del controllo, l’uomo è stato sorpreso in possesso di due involucri in cellophane contenenti complessivamente 11 grammi di cocaina oltre ad un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma contante di 1.075,00 euro, in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita di spaccio, procedendo al relativo sequestro.

Ennesimo episodio che rende evidente la necessità di intensificare le attività di istituto per contrastare il fenomeno della droga, azione, questa, che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno conducendo con una serie di operazioni di servizio portate a termine su tutto il territorio di competenza, attraverso le Stazioni Carabinieri e le altre articolazioni operative dell’organizazione territoriale che contribuiscono a rendere ancora più efficace le potenzialità dell’Arma.