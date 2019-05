Mirabeach 2019: dal 1 giugno si riparte con tante novità per tutti!

Sole, giochi, divertimento, relax. L’estate è alle porte e Mirabeach, il parco acquatico da sogno adiacente a Mirabilandia, riapre i battenti per regalare ai visitatori l’allegria di una vacanza in pieno stile caraibico.

La stagione 2019

Dopo l’ampliamento dello scorso anno, con oltre 20.000 metri quadri con fantastici scivoli, una mirabolante piscina a onde, esclusive aree vip e punti ristoro, il 2019 si apre con una stagione all’insegna del divertimento per tutta la famiglia. Il Beach Baby Club sarà un angolo esclusivo dedicato ai più piccoli con attività divertenti e originali per intrattenere tutti i mini ospiti. Per i più grandi l’appuntamento è con lezioni di acquagym nella piscina Laguna del Sol e con Mirabailando per ballare le hit dell’estate nella piscina a onde.

Il Parco

Chi cerca un meritato relax potrà godersi senza pensieri il sole e il refrigerio del Parco e ristorarsi con i servizi food & drink o, se desidera un trattamento esclusivo, potrà contare sulle Aree Vip che rendono la giornata a Mirabeach ancora più straordinaria grazie ai servizi privilegiati presenti nei gazebo o nelle eleganti ville.

Le attrazioni

Chi vuole divertimento e adrenalina potrà provare tutte le attrazioni che contraddistinguono Mirabeach: per gli amanti delle emozioni forti a disposizione Vuelta Vertigo, lo spericolato scivolo a forma di “V” da affrontare a bordo di un canotto, e Cobra per una caduta libera davvero elettrizzante con velocità che sfiorano i 50 km/h.

Meno adrenalinici ma di grande divertimento: Salto Tropical, un doppio acquascivolo tubolare alto 10 metri, Rio Diablo, un indiavolato percorso di 170 metri da affrontare su gommoni, Los Ràpidos, uno scivolo multi pista dove poter sfidare gli amici su uno speciale materassino o Rumba, per un percorso tra curve e discese, guidati dalla spinta dell’acqua.

Ancora, per i più piccoli le avventure su El Castillo, la torre da “conquistare” circondata da un’incantevole laguna, e Rio Angel, per concedersi una navigazione con tintarella su gommoni lungo un tranquillo percorso. Relax assicurato nella Laguna del Sol con tante postazioni idromassaggio e nella Baía de Ondas, la piscina a onde più caraibica della Romagna, per un divertimento senza età.

Per i turisti

A disposizione dei visitatori anche 9 caratteristici punti ristoro a tema, come chioschi e

chiringuiti, per un’offerta food & drink gustosissima e con vista Caraibi!

E cosa c’è di meglio dello shopping per concludere la giornata? A Mirabeach c’è anche

questo, con due store esclusivi per acquisti “da spiaggia”.

Il Parco acquatico in stile caraibico a due passi da Ravenna riaprirà i cancelli il weekend

del 1 giugno e da quello successivo resterà aperto tutti i giorni con il consueto orario

dalle 10 alle 18, fino al 1 settembre. Le ultime due giornate della stagione per godersi

Mirabeach saranno invece il 7 e l’8 settembre.