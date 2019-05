Roma, 36enne in manette: era in possesso di 7 panetti di hashish

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 35enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Transitando in via delle Camelie, i Carabinieri hanno notato l’uomo, a piedi, fermo in un angolo buio della strada che, alla loro vistai, ha tentato di allontanarsi frettolosamente.

Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno trovato in suo possesso 7 panetti di hashish, del peso complessivo di 700 g.

La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato è stato portato e trattenuto nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo.