Di Maio: “Andare avanti con il contratto di governo”

Così Luigi Di Maio analizza la batosta elettorale del M5S:

Per noi le elezioni europee sono andate male, prendiamo una grande lezione e non molliamo. Ho sentito Conte e gli ho chiesto di convocare il prima possibile un vertice di maggioranza perché abbiamo tante cose da fare. Stamattina ho sentito Grillo, Casaleggio, Fico, Di Battista e nessuno ha chiesto le mie dimissioni. Nessuno ne ha fatta una questione di teste da far saltare ma di un nuovo sprint per il movimento. Io volevo riunire i parlamentari stasera ma molti non riuscivano a rientrare dai territori per cui l’abbiamo spostata a mercoledì.