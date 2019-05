Roma, la Polizia denuncia due persone e sequestra un kit di arnesi da scasso

Nella mattinata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vescovio, diretto

da Mario Spaziani, hanno denunciato in stato di libertà due pregiudicati sorpresi mentre,

portando al seguito arnesi atti allo scasso, si aggiravano furtivamente nel quartiere africano.

In particolare i poliziotti, impiegati in un servizio appositamente predisposto per contrastare

il fenomeno dei reati contro il patrimonio, hanno sorpreso i due mentre si aggiravano tra

alcuni costosi motoveicoli parcheggiati.

Il particolare stato di agitazione dei giovani, durante il controllo, ha insospettito gli agenti

che li hanno controllati più accuratamente: sulla loro moto sono stati rinvenuti numerosi

arnesi atti allo scasso, dei quali non hanno saputo giustificare il possesso.

Da ulteriori accertamenti, è emerso che entrambi i ragazzi sono stati più volte arrestati per

furto di motocicli: sono stati pertanto denunciati in stato di libertà e gli attrezzi sequestrati.