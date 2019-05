Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulle tensioni tra Lega e M5S

“La campagna elettorale esaspera sempre i rapporti tra le parti politiche –ha affermato Patuanelli-. Succedeva anche nei governi di coalizione e il nostro non è un governo di coalizione. Ovviamente le differenze tra noi e la Lega emergono, tanto più in campagna elettorale. Il rapporto tra M5S e Lega è destinato a consolidarsi, non a deteriorarsi. Se ci mettiamo in testa che il Paese ha bisogno di tante cose e che noi piano piano stiamo facendo nel modo giusto, si può continuare con questo governo”.

Sulle accuse di Giorgetti a Conte

“La cosa va chiarita. Il problema non è tanto l’aver messo in discussione la sua imparzialità, la critica che più mi ha colpito è stata: non ha sensibilità politica. Se c’è una cosa che ha dimostrato Conte in questo anno di governo è proprio la sua altissima sensibilità politica. Onestamente credo che sia un’altra frase uscita male del sottosegretario Giorgetti. Dipende dal caso Siri? Io temo che sia semplicemente un modo per scalfire il grandissimo consenso del Presidente del Consiglio”.

Sul decreto sicurezza bis

“E’ un provvedimento non ancora parlamentarizzato. Ritengo che alcune cose siano state migliorate. Pensare di multare a prescindere qualcuno che salva una vita mi sembrava eccessivo. Se poi dopo il salvataggio ci sono fattispecie di reato allora va sanzionato, ma multarlo a prescindere mi sembra eccessivo. Credo che le perplessità del Colle non siano ancora superate, quindi bisogna ancora lavorare. Sui rimpatri ci si sta muovendo, certamente non sono cose che si risolvono in pochi giorni. Credo che la sensibilità politica del premier andrebbe sfruttata anche in questo senso, per stringere accordi bilaterali con i Paesi di provenienza”.

Sulla cancellazione del bonus di 80 euro

“Non è nell’agenda del governo andare a toccare la misura che noi reputavamo sbagliata, ma che certamente ha creato un’aspettativa a chi la riceve. Togliere certezze ai cittadini non credo sia l’obiettivo di questo governo”.

Alleanza col PD?

“Dopo le elezioni abbiamo chiesto al Pd di sedersi al tavolo con noi, ma hanno rifiutato. Pensare che sia replicabile tra 5-6 anni lo vedo difficile. Se devo giudicare oggi il PD ho difficoltà a trovare punti da inserire in un contratto di governo. Il Pd non è d’accordo sul salario minimo, sul reddito di cittadinanza, sul decreto dignità. Ho difficoltà a capire cosa potremmo mettere in quel contratto di governo”.

Sulla protesta degli Ncc e le contestazioni al governo

“Governare significa anche fare delle scelte e quando si fanno le scelte si accontenta una parte e magari si scontenta l’altra –ha affermato Patuanelli-. Riguardo gli Ncc c’era già un provvedimento che veniva sempre prorogato, noi abbiamo deciso di non prorogarlo in più, cercando di tenere insieme le esigenze degli ncc e dei tassisti, magari ci saranno in futuro ulteriori correttivi. Però si rischia sempre di accontentare qualcuno e scontentare qualcun altro. Giustamente chi non è d’accordo con i provvedimenti protesta, civilmente”.

Fonte Radio Cusano Campus