Conte: “Lo sport è un importante strumento di formazione”

Così il premier sulla sua pagina Facebook:

“Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze” (Giuramento dell’Atleta Special Olympics)

Oggi con grande piacere ho ricevuto a Palazzo Chigi una piccola delegazione degli atleti Special Olympics Italia che hanno brillantemente rappresentato il nostro Paese ai Mondiali che si sono tenuti ad Abu Dhabi lo scorso mese di marzo. Ho incontrato Martina, Enrico e Matteo, ho ascoltato i loro racconti e condiviso le loro emozioni. Sono estremamente orgoglioso per i risultati che hanno conseguito, ma soprattutto per la meravigliosa esperienza di vita che hanno fatto insieme agli altri atleti della nostra delegazione che ho avuto modo di incontrare e salutare prima della partenza.

Lo sport è un importante strumento di formazione personale e di inclusione sociale. Special Olympics può offrire un importante contributo in questa direzione. Ho garantito il mio impegno per far conoscere a tutta Italia questa splendida realtà.