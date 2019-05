Sea Watch, Fratoianni: “Salvini è solo un bullo”

«Salvini non è un ministro dell’interno. A lui della sicurezza non frega nulla. E’ semplicemente un bullo». Lo afferma Nicola Fratoianni de la Sinistra dopo le parole del ministro dell’Interno sulla Sea Watch 3. «E come ogni bullo il suo modo di fare e di parlare – prosegue – è arrogante e violento. Minacciare chi salva le vite da la misura della persona. Dovrebbe solo vergognarsi. Intanto però, qualcuno – conclude Fratoianni – si assuma la responsabilità di far attraccare SeaWatch3 al più presto in porto».

Intanto il Ministro degli Affari Esteri Enzo Moavero conferma di aver ricevuto dalla nostra Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra una lettera firmata da sei Titolari di Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. In riferimento alle anticipazioni circolate, la Farnesina precisa che la lettera contiene una richiesta di chiarimenti circa due recenti direttive del Ministero dell’Interno in materia di sicurezza delle frontiere e di immigrazione illegale; inoltre, esprime alcuni rilievi di preoccupazione con riguardo alla bozza del cosiddetto ”decreto sicurezza bis”, non ancora discusso dal Consiglio dei Ministri. La lettera è stata trasmessa anche al Ministero dell’Interno e, naturalmente, riceverà da parte del Governo la dovuta attenzione, in coerenza con il tradizionale rispetto degli impegni internazionali e dell’assoluta tutela dei diritti umani.