Frosinone, II assemblea del Forum dei giovani

Il Forum dei giovani, istituito dall’amministrazione Ottaviani, si riunirà mercoledì 22 maggio alle 19.30 presso la sala consiliare del Comune di Frosinone.

Dopo la grande partecipazione alla prima adunanza ufficiale, i giovani della città si incontreranno nuovamente per confrontarsi su Europa, sociale, sviluppo economico, ambiente e cultura, definendo così la linea progettuale del Forum.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno, i finanziamenti europei e la creazione di reti d’impresa.

“Le ragazze e i ragazzi del capoluogo hanno aderito al Forum con grande entusiasmo, mettendosi a disposizione della propria città con impegno, con l’intento di confrontarsi costruttivamente su tematiche importanti – ha dichiarato l’assessore alle politiche giovanili e ai rapporti con la comunità europea, Cinzia Fabrizi – Il Forum, dunque, lavorerà proficuamente per definire obiettivi ed iniziative di sicuro impatto sui giovani”.

Il Forum dei Giovani è un organismo rappresentativo di partecipazione dei giovani alla vita e alle istituzioni democratiche locali che mira a creare le condizioni favorevoli ad un dialogo tra l’ente locale e i giovani, permettendo a questi ultimi, e ai loro rappresentanti, di essere protagonisti, con pieno diritto, delle politiche che li riguardano. Il Forum assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi di governo comunali, collaborando nella definizione degli obiettivi e dei programmi concernenti le Politiche Giovanili di competenza dell’Amministrazione Comunale; contribuisce, con proprie proposte, alla fase di impostazione delle decisioni che gli organi di governo comunali dovranno assumere su temi di interesse giovanile; promuove le iniziative pubbliche e di volontariato in materia di Politiche Giovanili in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.