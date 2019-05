Focene, effettuata una pulizia straordinaria della spiaggia

Una pulizia straordinaria della spiaggia di Coccia di Morto è stata effettuata dall’Assessorato all’Ambiente. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo il sindaco Esterino Montino, l’assessore all’Ambiente Roberto Cini e il dirigente d’area Vincenzo Robusto.

“Oggi – spiega il sindaco Montino – questo bellissimo tratto di spiaggia, che si trova in un’area naturalistica straordinaria, è tornato pulito. La raccolta a mano dei rifiuti effettuata questa mattina dall’Assessorato all’Ambiente gli ha ridonato il suo splendore, eliminando quintali di spazzatura buttati in mare dal fiume Tevere e trascinati qui dalle correnti”.

“Sono stati riempiti – aggiunge l’assessore Cini – due scarrabili con rifiuti di ogni tipo: pneumatici, ingombranti, come frigoriferi e congelatori, e tanta, tantissima plastica. La pulizia era già in programmazione, come in altri tratti del nostro litorale. Ma viste le condizioni in cui versava questa spiaggia abbiamo deciso di anticiparla”.