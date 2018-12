Frosinone: luminarie, città dei campanili

Frosinone città dei campanili: questo il tema portante, per il secondo anno consecutivo, del Natale del capoluogo, illuminato dalle splendenti stilizzazioni dell’immagine stessa della riscoperta delle tradizioni e dell’identità. Il sindaco, Nicola Ottaviani, già lo scorso anno, ha voluto procedere alla progettazione e alla realizzazione artigianale del simbolo caratteristico della città, individuandolo nel campanile, proprio per sottolineare la vocazione di polo di aggregazione e di riferimento del capoluogo, nel panorama dei 91 campanili, corrispondenti ad altrettante cittadine della provincia. Sono oltre 50 i commercianti che hanno aderito all’iniziativa dal tema “Frosinone città dei campanili”. Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha contattato gli esercenti commerciali del territorio che hanno partecipato, così, con un proprio contributo, alla realizzazione dei caratteristici addobbi anche in via Marittima, via Maria, via America Latina, via Pier Luigi da Palestrina e via Brighindi, via Aldo Moro, via Tiburtina, e in altri quartieri dell’area urbana. Sono numerosi, inoltre, gli eventi organizzati dall’amministrazione comunale in questo periodo, con gli assessorati alla cultura, al commercio e alla promozione del territorio, coordinati rispettivamente da Valentina Sementilli, Antonio Scaccia e Rossella Testa. Domenica 16 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20 in Largo Turriziani, Mercatino di Natale dell’artigianato e prodotti enogastronomici; Piazzale Vittorio Veneto ore 10.45, “Cantando per le vie del centro”, a cura del Coro CAI; L.go Turriziani ore 11.00, Zampogne e Ciaramelle; Museo ore 11.15, “Cantando per le vie del centro” a cura del Coro CAI; Sagrato Cattedrale S. Maria ore 11.45 “Cantando per le vie del centro” a cura del Coro CAI, in Corso della Repubblica alle 12.15; P.zza Don Carlo Cervini ore 15, Zampogne e Ciaramelle, “Nonno Cipollone e Skizzo”, spettacolo itinerante di animazione, giocoleria, magia e clowneria; Museo Archeologico dalle ore 16 alle ore 19, “Natale al Museo”, laboratori gratuiti, “Giocare come in Antico”. Il programma completo è consultabile anche sul sito internet www.comune.frosinone.it.