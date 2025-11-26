A Natale scegli la pace con EMERGENCY: regala il “Panettone Fatto per Bene”

Dal 5 all’8 dicembre in vendita nel Lazio a Latina, Roma e tante altre città per sostenere il lavoro dell’ONG a Gaza, in Ucraina e in Sudan.

Come ogni tradizione che si rispetti anche quest’anno, dal 5 all’8 dicembre, torna nelle piazze di tutta Italia il “Panettone Fatto per Bene” di EMERGENCY per sostenere il lavoro dell’ONG nei Paesi in guerra. Il dolce tipico di Natale sarà in vendita per tutto il weekend dell’Immacolata, grazie all’impegno di oltre 3.000 volontari che presiederanno 700 piazze italiane lungo tutto lo Stivale.

Dove trovare il panettone nel Lazio

Nel Lazio puoi trovarlo a Latina il 7 e l’8 dicembre dalle ore 10 alle ore 19 in piazza del Popolo e a Roma in molte piazze tra cui: dei Mirti (dal 4 all’8 dicembre, ore 9-19), Sant’Anastasia (dal 6 all’8 dicembre, ore 9-15), Testaccio (7-8 dicembre, ore 9-18), Mazzini (dal 5 all’8 dicembre, ore 10-19), Gimma (dal 5 all’8 dicembre, ore 10-19), Sempione (5 e 6 dicembre ore 10-19, 7 e 8 dicembre ore 9-19), Campo de’ Fiori (6 dicembre ore 14-20, 7 e 8 dicembre ore 16-20), al mercato di Natale in via Civiltà del Lavoro (dal 4 all’8 dicembre, ore 9-19), al ViviBistrot in Villa Pamphilj (5 dicembre ore 12-18, 6-7-8 dicembre ore 9-18), in via delle Sette Chiese, fronte chiesa S. Filippo Neri (6 dicembre ore 14-18, 7-8 dicembre ore 9.30-13). Oltre che a Roma e Latina, il “Panettone Fatto per Bene” si può trovare anche in altre dieci città del Lazio.

Acquistare un panettone di EMERGENCY significa fare un gesto concreto di solidarietà e garantire cure gratuite alle vittime di guerra e povertà nei Paesi in conflitto in cui EMERGENCY opera attivamente, come a Gaza, in Ucraina e in Sudan. Ogni panettone è un contributo per sostenere il diritto alla cura anche nei contesti più complessi.

Un panettone buono due volte

Il panettone realizzato per EMERGENCY dalla storica pasticceria Vergani ha un peso di 1 kg ed è preparato secondo la tradizionale ricetta milanese che prevede l’uso del lievito madre naturale e ingredienti selezionati con la massima cura. Ha una forma bassa e un impasto soffice ottenuto con farina di grano tenero italiano e arricchito con uvetta sultanina e scorze di arancia italiana candita.

È disponibile al prezzo di 22 euro e ogni acquisto sarà accompagnato da una shopper in cotone naturale resa speciale dall’artista @dario_sansone_ con il suo messaggio di pace.

Come acquistarlo anche online e nei negozi EMERGENCY

Oltre alle piazze, sarà possibile acquistare il panettone sul sito emergency.it/panettone e nei negozi di Natale di EMERGENCY, aperti dal 22 novembre al 24 dicembre in 24 città italiane: Milano, Roma, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Pisa, Brescia, Padova, Napoli, Bari, Catanzaro, Teramo, Cagliari, Catania, Ferrara, Aosta, Macerata, Mestre, Reggio Emilia, Livorno, Reggio Calabria, Trieste.

Nel Lazio puoi acquistare il “Panettone Fatto per Bene” a Latina, Roma e in altre dieci città.

Per maggiori informazioni sulle piazze — in continuo aggiornamento — dove sarà possibile acquistare il panettone, visita il sito emergency.it/panettone.