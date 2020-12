Roma, le iniziative solidali di Emergency legate al Natale

Anche in un Natale anomalo come quello che stiamo vivendo, non verrà meno il desiderio di tanti romani di un gesto di solidarietà.

L’Infopoint di Roma

Per questo l’Infopoint di Roma, in via IV novembre 157/b torna a ospitare – seppur in versione ridotta – uno spazio accogliente gestito dai volontari, dove poter scegliere regali solidali che faranno felice chi li riceve e aiuteranno EMERGENCY a garantire il diritto alla cura per tutti, senza discriminazioni.

Si potrà scegliere tra i “classici” gadget di EMERGENCY come le magliette, le tazze e le sacche, e quelli creati espressamente per il Natale 2020 (disponibili anche nello shop online https://shop.emergency.it/it). Tra questi le nuove borracce in alluminio, le matite che si trasformeranno in fiori, i braccialetti e i portachiavi ecosostenibili “Ero una mela!”, ricavati da torsoli e bucce. Nel temporary shop natalizio di via IV Novembre 157/B si può anche intraprendere un piccolo viaggio nei paesi in cui opera EMERGENCY grazie agli oggetti etnici, come le borse e gli orsetti creati dagli artigiani afgani, o scoprire la storia di un laboratorio artigianale mentre si scelgono le cioccotavolette, prodotte a partire dagli ingredienti più pregiati provenienti dall’economia solidale.

Tra prodotti cosmetici naturali, giochi per bambini e barattoli di miele aromatizzato, ogni oggetto narra una storia di attenzione all’ambiente, all’economia locale o a quella carceraria. Un racconto di circuiti virtuosi di solidarietà.

Acquistando i prodotti del Natale 2020 di EMERGENCY contribuirai infatti a garantire il diritto alla cura per tutti. EMERGENCY crede che essere curati sia un diritto umano fondamentale e che, come tale, debba essere riconosciuto a ogni individuo. Per questo, dalla sua nascita, ha lavorato in 18 Paesi, curando oltre 11 milioni di persone, senza discriminazioni. Perché le cure siano veramente accessibili, devono essere completamente gratuite; perché siano efficaci, devono essere di alta qualità. E tutti ne hanno diritto, NESSUNO ESCLUSO.

ORARI DI APERTURA

Dall’8 al 24 dicembre, dal martedì alla domenica dalle 11 alle 19 con orario continuato.

Per informazioni si può scrivere alla pagina facebook EMERGENCY INFOPOINT ROMA

Il Natale per EMERGENCY è organizzato in totale sicurezza, per permettere a tutti di scegliere i regali in serenità: potranno accedere nei locali – debitamente sanificati – due visitatori alla volta indossando la mascherina, igienizzando le mani e rispettando il distanziamento fisico.