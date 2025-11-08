Il Papa: “Le istituzioni creino opportunità di lavoro, stabilità e dignità

È un’affettuosa accoglienza quella che Leone XIV riserva ai partecipanti al Giubileo del mondo del lavoro, in piazza San Pietro fra i 45mila fedeli presenti oggi, 8 novembre, all’udienza giubilare. Il Papa indirizza il suo pensiero a tutti i lavoratori dopo aver terminato la catechesi, nel saluto in italiano, e sottolinea quanto importante sia l’occupazione per ogni individuo.

Il lavoro deve essere una fonte di speranza e di vita, che permetta di esprimere la creatività dell’individuo e la sua capacità di fare del bene.

Favorire la realizzazione professionale dei giovani

Il Pontefice sollecita l’intera collettività perché ad ogni livello si favoriscano condizioni per la realizzazione professionale di tutti, in particolare per le nuove generazioni.

Auspico un impegno collettivo, da parte delle istituzioni e della società civile, per creare valide opportunità occupazionali che offrano stabilità e dignità, assicurando soprattutto ai giovani di realizzare i propri sogni e contribuire al bene comune.

Il ricordo dei pellegrinaggi del mondo del lavoro in Polonia

E salutando, i fedeli provenienti dalla Polonia, il Papa ricorda anche la lunga tradizione, nel Paese, dei “pellegrinaggi del Mondo del Lavoro”, originatasi “dall’insegnamento di san Giovanni Paolo II e dalla sua Enciclica Laborem exercens pubblicata, a 90 anni dalla Rerum Novarum di Leone XIII, nel contesto di nuovi sviluppi tecnologici, come l’introduzione generalizzata dell’automazione, con forti conseguenze sul mondo del lavoro, scriveva Papa Wojtyła, non meno importanti di quelle provocate dalla rivoluzione industriale di fine 1800. La Chiesa, affermava il Pontefice nel documento, “ritiene suo compito di richiamare sempre la dignità e i diritti degli uomini del lavoro e di stigmatizzare le situazioni, in cui essi vengono violati, e di contribuire ad orientare questi cambiamenti perché si avveri un autentico progresso dell’uomo e della società”. Nella parole di Leone pure un richiamo all’attività del beato don Popiełuszko, martire del comunismo, vissuto nel secolo scorso, che nelle sue omelie non mancava di difendere con coraggio la libertà religiosa e quella di opinione, i diritti umani e la giustizia, criticando il regime, e che durante la sua ultima celebrazione, il 19 ottobre 1984, aveva invitato i presenti a “chiedere di essere liberi dalla paura, dal terrore, ma soprattutto dal desiderio di vendetta”, a “vincere il male con il bene” e a non fare “uso della violenza”. Da qui l’incoraggiamento:

Ritornate a queste fonti per affrontare le “cose nuove”, sollecitando la visione cristiana del lavoro umano.

Prima di cominciare la sua catechesi, il Pontefice raggiunge i pellegrini in piazza sulla sua jeep bianca, fermandosi di tanto in tanto per benedire alcuni bambini. Poi attraversa il sagrato della Basilica vaticana dove, lungo il percorso della papamobile, gli rendono omaggio gruppi di sbandieratori.

Fonte: vaticannews.it