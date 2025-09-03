Inchiesta Fiumicino, M5S Lazio: “Trasparenza e legalità devono guidare la gestione pubblica”

“Esprimiamo forte preoccupazione per quanto emerso dall’inchiesta sugli appalti pubblici a Fiumicino. Non si tratta solo di singoli episodi, ma di un monito chiaro: chi gestisce denaro e risorse pubbliche ha il dovere irrinunciabile di agire con trasparenza e responsabilità, perché ogni scorciatoia o comportamento scorretto pesa direttamente sulla fiducia dei cittadini e sulla qualità dei servizi. La politica e la burocrazia non possono permettersi zone d’ombra: l’interesse collettivo deve sempre prevalere su logiche di convenienza personale”.

Lo dichiara, in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.

Rafforzare gli strumenti di controllo

“La vicenda evidenzia quanto sia indispensabile rafforzare gli strumenti di controllo, prevenzione e monitoraggio sulle procedure degli appalti – afferma la coordinatrice M5S Roma Nord, Daniela Lucernoni – La politica non può limitarsi a reagire: deve anticipare, monitorare e garantire che l’interesse pubblico sia l’unica bussola”.

“Ribadiamo il nostro impegno costante per promuovere trasparenza, legalità e responsabilità in tutti gli enti locali, affinché casi come quello di Fiumicino non si ripetano e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni sia pienamente tutelata”, conclude la nota.