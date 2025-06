Infiorata di Gallicano nel Lazio, grande successo per la prima infiorata sostenibile

Grande successo per le tre giornate a Gallicano nel Lazio (Roma) dove si è tenuta il 20-21-22 giugno 2025 la tradizionale Infiorata, la prima sostenibile che utilizza materiali riciclabili e riciclati per la creazione di opere d’arte. Nelle vie del centro storico ha presa vita un’opera unica nel suo genere: un tappeto di 280 metri, con più di 50 colorazioni e il contributo di circa 500 persone.

La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Gallicano nel Lazio ed il contributo della Regione Lazio.

Dare identità alla nostra comunità

“Avere una manifestazione come questa significa dare identità alla nostra comunità. Queste sono tradizioni che vanno avanti dal secolo scorso. La cosa importante è vedere la popolazione che si anima intorno al Corpus Domini e che partecipa coinvolta ed entusiasta per dare il proprio contributo alla buona riuscita di questa manifestazione”, spiega Fabio Bertoldo, sindaco del Comune di Gallicano nel Lazio, intervenuto ai microfoni dell’emittente tv TeleAmbiente, tra i media partner dell’evento.

“Anche quest’anno il Comitato dell’Infiorata di Gallicano nel Lazio ci ha stupito con una realizzazione artistica che rende unica questa manifestazione rispetto alle molte e bellissime infiorate che decorano le strade di tutti i nostri Comuni d’Italia. Però, quella di Gallicano, rappresenta un’unicità nello studio che presuppone alle attività e che permette di realizzare delle vere e proprie opere d’arte a terra”, afferma l’Onorevole Angelo Rossi presente all’evento.

Da qualche anno l’Infiorata è dedicata a un tema spirituale e quest’anno è quello legato al Giubileo 2025 “Pellegrini di Speranza”, declinato con la frase di Papa Francesco “L’amore è più forte dell’odio. La speranza è più forte della paura”.

“Il tappeto realizzato è per accogliere il passaggio del Santissimo Sacramento, in occasione della solennità del Corpus Domini. Realizzare tutto questo serve ad accogliere con dignità il passaggio di Gesù che attraversa le nostre strade, ed è un pellegrinaggio se ci pensate. Ecco perché Pellegrini di Speranza”, spiega Don Luigi, parroco e responsabile Caritas Gallicano nel Lazio.

L’evento ha avuto inizio venerdì 20 giugno

L’evento ha avuto inizio venerdì 20 giugno da Piazza della Rocca, con la presentazione dei protagonisti della manifestazione e il racconto del Gruppo di Volontari dell’Infiorata di Gallicano nel Lazio di un lavoro che inizia mesi prima, tra studio, creazione, progettazione e raccolta del materiale, e si conclude all’alba della domenica, come una lunga veglia di preghiera, quando la luce esalta ogni dettaglio artistico. “I disegni di Via Roma sono totalmente inediti. Le nostre infioratrici organizzano i quadri in scala ridotta, in fogli A3 e A4. Successivamente, c’è tutto un lavoro di post produzione attraverso dei software di architettura che ci permettono di portare a grandezza reale i quadri disegnati in scala ridotta. – spiega l’architetto Carlotta Gabrielli del Consiglio direttivo dell’Infiorata di Gallicano nel Lazio – Ogni anno realizziamo 50 colori per dare più profondità all’immagine. Una volta stampati, i disegni vengono messi a terra, posizionati e poi realizzati”.

“La passione dei volontari che portano avanti la tradizione, coinvolgendo anche la popolazione e non solo. Anche promuovere il territorio e far conoscere anche alle persone esterne il borgo di Gallicano”, aggiunge Carlo Gabrielli, presidente Comitato Gruppo di Volontari dell’Infiorata di Gallicano nel Lazio.

Sempre nel corso della prima serata, Giovanni Gregori e la sua D’Annata Band, hanno fatto ballare il pubblico con le cover più belle della musica italiana, celebrando la Festa della Musica.

Anche quest’anno sono stati coinvolti artisti nazionali e internazionali, associazioni, onlus e architetti, ai quali è stato chiesto di esprimere artisticamente il loro sentire rispetto al tema prescelto.

“Siamo tra i sostenitori di questo evento. Ci teniamo a far sì che vengano conosciute queste realtà perché sono utili per valorizzare il territorio. Attraverso la cultura locale e le tradizioni si riesce a intervenire in maniera consapevole all’interno dei nostri borghi. – le parole dell’architetto Alessandro Panci, presidente Ordine degli Architetti di Roma e provincia – Il nostro ordine è presente anche per valorizzare la figura dell’architetto, coinvolto nella realizzazione di questi quadri”. L’Ordine degli Architetti ha anche istituito una Call for project premiando due progetti: l’opera di Alfio Tuccillo “Cammino di Speranza”, e la “La luce del fedele” della studentessa dell’Accademia delle Belle Arti di Roma, Silvia Colagrossi e dell’architetto Marco Petrassi.

L’Infiorata di Gallicano nel Lazio aderisce alla Rete nazionale delle Infiorate

L’Infiorata di Gallicano nel Lazio aderisce alla Rete nazionale delle Infiorate e delle Composizioni di Arti Effimere, che raggruppa 72 infiorate nazionali. La missione della Rete è quella di favorire un’azione collettiva volta a valorizzare il patrimonio culturale immateriale rappresentato dalle infiorate e delle composizioni di arti effimere, espressione artistica di grande rilevanza nelle tradizioni italiane. Un percorso che è stato attivato per favorire il riconoscimento del patrimonio Unesco.

Quest’anno l’Infiorata di Gallicano nel Lazio partecipa all’Infiorata di Roma, 28-29 giugno, in Via della Conciliazione, con l’opera di Maria Antonietta Sabbi “La riconciliazione: fede, speranza e pace”, una narrazione visiva del cammino giubilare, inteso come percorso universale di fede, speranza e riconciliazione. Gli infioratori esprimono il concetto di pellegrinaggio attraverso un’opera d’arte contemporanea, realizzata con materiali di recupero: truciolato di legno, segatura colorata con pigmenti naturali e ossidi di ferro, sabbia, polvere di marmo, caffè, sale e altri elementi. Una scelta che ci contraddistingue rispetto ad altri infioratori che utilizzano, invece, prevalentemente petali e fiori freschi.

Sponsor e partner: Comune di Gallicano nel Lazio, IC Gallicano nel Lazio, Nuova Sair, Eupaxx spa sb, Aurea Phoenix aps, Ordine degli Architetti di Roma e provincia, EBTL Ente bilaterale turismo del Lazio, Palazzo Brancaccio, Festa della Musica, Università agraria di Gallicano nel Lazio, Suprema Service, Consulting Service, Domus Petra, Niutek.

Media partner: TeleAmbiente, Radio Ufficiale Radio Radio.

Associazioni e artisti: Accademia delle Belle Arti di Roma, Università RUFA, ANIDAN Italia, Fondazione Patrizio Paoletti, Caritas sezione di Gallicano nel Lazio, Labico Volley aps, Accademia D’Arte-Mira All’Eccezione, D’annata Band.