Monte Mario, Alfonsi: “Partiti i lavori di bonifica dell’area di via dei Cavalieri di Vittorio Veneto”

Nell’ambito della riqualificazione del Parco di Monte Mario, sono partiti i lavori di sgombero e di bonifica vegetazionale dell’area che, costeggiando Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto, è situata tra via Romeo Romei e via Mario Polerà, dove si sono concentrate le indagini sulle cause dell’incendio che ha colpito la riserva naturale nel luglio 2024.

L’area rappresenta uno dei siti di intervento programmati dal Dipartimento Tutela Ambientale

La riqualificazione del Parco prevede tre fronti principali d’azione: uno, nell’area di Parco Mellini, dove tra settembre e dicembre 2024 sono stati già sgomberati e bonificati diversi insediamenti abusivi, oltre ad essere stata eseguita la rimozione di pini secchi e la messa a dimora di nuove piante. Un secondo fronte, vicino al casale Gomenizza, corrisponde all’area sottostante di Villa Mazzanti. Qui, a marzo 2025, sono stati realizzati rilevanti lavori di bonifica ambientale: in particolare, per quanto riguarda il tratto che collega via Goiran a via Gomenizza, dopo aver ottenuto il nullaosta della Procura, a marzo, sono stati eseguiti lavori di bonifica e interventi sulla componente vegetazionale, finalizzati alla creazione di una linea tagliafuoco lunga circa 100 metri, con funzione di barriera per eventuali possibili incendi. Il corridoio verde serve a costituire una via d’accesso al casale Gomenizza, attualmente oggetto di un’importante ristrutturazione.

Questa mattina, nell’area di via dei cavalieri di vittorio veneto, sono partiti i lavori che prevedono lo sfalcio, l’abbattimento delle alberature secche, rimaste coinvolte dall’incendio e la pulizia dei rifiuti accumulati negli anni. L’operazione, realizzata di concerto con la Polizia locale e l’Ama, ha preso avvio con lo sgombero di due insediamenti abusivi, presenti nel cavalcavia sottostante via cavalieri di vittorio veneto. I lavori dureranno circa dieci giorni e saranno effettuati a cura del Dipartimento Tutela Ambientale.

Dall’inizio del mandato

“Dall’inizio del mandato questa Amministrazione ha dedicato grande attenzione e destinato risorse importanti per il rilancio del parco di Monte Mario, progettando e realizzando messe a dimora, nuove terrazze d’affaccio, percorsi e segnaletica per restituire alle persone la possibilità di fruire di uno dei più importanti polmoni verdi della città. Il modello da seguire è quello che abbiamo già attuato a Parco della Vittoria e nell’area di Gomenizza, dove abbiamo recuperato aree completamente abbandonate. Con oggi, dopo anni di degrado, anche questa parte della Riserva naturale di Monte Mario viene interessata da importanti interventi di riqualificazione che si protrarranno questa settimana e la prossima. L’obiettivo è quello di restituirla alla legalità e riconsegnarla alla cittadinanza che potrà finalmente godere, in piena sicurezza, di un parco che è un patrimonio verde prezioso per l’intera città” ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti.