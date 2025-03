Conte: “Che brutta fine i patrioti”

Sparatorie in pieno centro a Milano, in Puglia ladri che rubano le auto di giorno fra la gente che passeggia in centro. Ormai i celebri post di Meloni sulla sicurezza sono spariti, perché anche sulla sicurezza ha fallito. Con la riforma Nordio i criminali scappano perché vengono avvertiti prima dell’arresto, nelle città le forze dell’ordine operano sottorganico mentre gli agenti sono in Albania a sorvegliare centri vuoti da 1 miliardo per i quali il governo, anche con il decreto di oggi, cerca disperatamente soluzioni improvvisate pur di trovare una parvenza di giustificazione.

Operazione Albania

E’ ormai chiaro a tutti che l’operazione Albania era una bufala come il blocco navale: in realtà “non fun-zio-na-no”, si continua a sbarcare in Italia e non c’è alcun effetto deterrenza.

Con Meloni fallimenti su sicurezza, fallimenti su immigrazione, ritardi colossali sulla spesa del Pnrr, sanità al collasso, Italia fuori dai tavoli e dalle decisioni che contano sull’Ucraina, mentre la premier – dopo i bacetti da Biden a suon di invii di armi – ora manda cuoricini a Trump sui giornali internazionali sperando di farsi ricevere anche lei alla Casa Bianca. Che brutta fine i “patrioti”.