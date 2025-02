Previsioni meteo 5 febbraio: condizioni metereologiche stabile sulla regione Lazio

Oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, la regione Lazio sarà interessata da condizioni meteorologiche stabili, grazie all’influenza di un’area di alta pressione che garantisce tempo prevalentemente soleggiato e temperature miti per il periodo.

Mattina: Nelle prime ore del giorno, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio laziale. Le temperature minime oscilleranno tra 3°C e 5°C, con possibili foschie dense o banchi di nebbia nelle zone pianeggianti e lungo i litorali, in particolare sul litorale laziale e nelle colline laziali. I venti saranno deboli, prevalentemente dai quadranti settentrionali.

Pomeriggio: Nel corso del pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e soleggiati su gran parte della regione. Le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra 16°C e 18°C, offrendo un clima mite e gradevole. I venti rimarranno deboli e variabili.

Sera: In serata, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature in diminuzione ma senza valori particolarmente rigidi. Le minime notturne si attesteranno intorno ai 3°C-5°C. Si raccomanda attenzione per la possibile formazione di foschie dense o nebbie in banchi durante le ore notturne, specialmente nelle aree pianeggianti e lungo i corsi d’acqua.

Dettagli per le principali città:

Roma: La capitale godrà di una giornata soleggiata, con temperature minime intorno ai 5°C e massime che potranno raggiungere i 18°C. I venti saranno deboli e variabili.

Latina: Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature minime di circa 5°C e massime fino a 16°C. Anche qui, venti deboli dai quadranti settentrionali.

Frosinone: Giornata caratterizzata da ampio soleggiamento, con temperature che oscilleranno tra 4°C e 15°C. Venti deboli e variabili.

Viterbo: Cielo sereno per l'intera giornata, con minime intorno ai 4°C e massime che raggiungeranno i 13°C. Venti deboli prevalentemente settentrionali.

Rieti: Condizioni meteorologiche stabili, con cieli sereni e temperature comprese tra 2°C e 14°C. Possibili foschie mattutine nelle valli circostanti.

Avvertenze: Si consiglia di prestare attenzione durante gli spostamenti nelle prime ore del mattino e in serata a causa della possibile presenza di nebbie o foschie dense, che potrebbero ridurre la visibilità. È opportuno indossare abbigliamento adeguato alle temperature fresche del mattino e della sera, nonostante le ore centrali della giornata siano miti.

In sintesi, la giornata odierna nel Lazio sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con temperature miti per il periodo. Le condizioni meteorologiche favoriranno le attività all’aperto, ma è importante prestare attenzione alle possibili nebbie nelle ore più fredde della giornata.