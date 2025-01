Cotral, in arrivo 100 nuovi autisti, bando per le assunzioni entro gennaio

“Accolgo con soddisfazione l’approvazione da parte della Regione Lazio della delibera che autorizza l’assunzione di 100 nuovi autisti a tempo determinato. Questo importante passo – dichiara il presidente di Cotral, Manolo Cipolla – testimonia l’impegno della Regione e di Cotral verso il miglioramento costante del servizio di trasporto pubblico locale.

L’ingresso di nuovi autisti

L’ingresso di nuovi autisti ci consentirà di potenziare ulteriormente l’offerta di mobilità sul territorio, garantendo una maggiore efficienza e puntualità per i nostri utenti. L’azienda intende avviare sin da subito le procedure di selezione per assicurare l’inserimento delle nuove risorse in tempi rapidi. Investire nelle persone – conclude Cipolla – è il cuore della nostra strategia per un trasporto pubblico sempre più vicino alle esigenze dei cittadini e sostenibile per il futuro.”