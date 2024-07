Fiumicino, consegnati i diplomi al Centro Formazione Professionale

Si è tenuta presso il Centro di Formazione Professionale di Fiumicino, situato nella località Parco Leonardo, la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti del 4° ed ultimo anno del corso tecnico Acconciatori ed Estetiste. L’evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni locali: l’Assessore al Lavoro ed alla Formazione Professionale, Federica Poggio, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, e l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca.

Durante la cerimonia

Durante la cerimonia, gli studenti hanno ricevuto i diplomi tecnici, riconoscimento del loro impegno e delle competenze acquisite durante il percorso formativo. Un traguardo che rappresenta un importante passo verso il futuro per i giovani neo-diplomati, pronti ad affrontare con le competenze necessari, le sfide del mercato del lavoro.

La formazione professionale è una pietra angolare

“La formazione professionale è una pietra angolare per costruire il futuro dei nostri giovani e della nostra comunità. È grazie a percorsi come quello offerto dal CFP di Fiumicino che possiamo fornire ai nostri studenti le competenze necessarie per affrontare con successo il mondo del lavoro.” ha dichiarato l’Assessore Poggio che ha ringraziato il Direttore del Centro di Formazione, Carlo Caprini, per il lavoro svolto.

“Come istituzioni, il nostro compito è quello di garantire che i giovani abbiano accesso a opportunità educative di qualità e a percorsi formativi che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro. Oggi celebriamo il frutto di questo impegno, un momento che segna l’inizio di nuove opportunità per i nostri diplomati.” hanno commentato il Presidente Severini e l’Assessore, Monica Picca.