Papa Francesco: “La guerra è una sconfitta, tregua per le Olimpiadi”

Ancora all’insegna della pace sono le parole del Papa dopo la preghiera mariana dell’Angelus da piazza san Pietro. Il Pontefice guarda agli imminenti Giochi Olimpici di Parigi, che cominceranno la prossima settimana, e che saranno seguiti dai Giochi Paralimpici. E non dimentica Francesco gli scenari mondiali, le regioni dove ancora regna la distruzione delle guerre.

Gli atleti siano messaggeri di pace

Nella capitale francese arriveranno, per le gare in programma dal 26 luglio all’11 agosto, 11.475 atleti per 205 delegazioni (russi e bielorussi gareggeranno da neutrali). Siamo alla trentatreesima edizione dell’era moderna, la prima senza le forti limitazioni causate dal Covid-19, la pandemia che nel 2020 causò il posticipo di un anno dell’edizione di Tokyo. L’orgoglio di Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, è la squadra olimpica dei rifugiati. Per questo evento modiale così atteso, il Papa rinnova la sua speranza:

Lo sport ha anche una grande forza sociale, capace di unire pacificamente persone di culture diverse. Auspico che questo evento possa essere segno del mondo inclusivo che vogliamo costruire e che gli atleti, con la loro testimonianza sportiva, siano messaggeri di pace e validi modelli per i giovani. In particolare, secondo l’antica tradizione, le Olimpiadi siano occasione per stabilire una tregua nelle guerre, dimostrando una sincera volontà di pace.

Fonte: vaticannews.t