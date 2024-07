Giubileo, Nanni: “Interventi Anas nei tempi previsti”

Oggi in Commissione Giubileo abbiamo fatto il punto con l’ingegnere Marco Moladori Responsabile Struttura Territoriale ANAS Lazio, su alcuni tra i più significativi ma anche complessi interventi giubilari che si stanno realizzando per la città.

Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale e Presidente della Commissione Giubileo.

Tra questi c’è l’opera iconica del Giubileo

Tra questi c'è l'opera iconica del Giubileo, l'intervento di riqualificazione di Piazza Pia, che prevede il prolungamento del sottovia in Sassia e la realizzazione della piazza pedonale che collegherà l'area di Castel Sant'Angelo a piazza San Pietro. Nonostante durante gli ultimi scavi siano stati ritrovati straordinari reperti archeologici, i lavori non si sono interrotti e Anas ha confermato per quest'opera il rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e la conclusione entro dicembre, in tempo per l'apertura della Porta Santa.

Un altro intervento strategico su cui abbiamo fatto il punto riguarda la riqualificazione di Piazza dei Cinquecento, antistante la stazione Termini, e delle aree circostanti che fino ad oggi sono stati ‘non luoghi’. Roma Termini sarà il principale punto di approdo per turisti e pellegrini che arriveranno a Roma in occasione del Giubileo e grazie a questo intervento tutti gli spazi limitrofi alla stazione, compresa piazza dei Cinquecento, verranno resi più accoglienti, più vivibili e più sicuri. Anche questo intervento, che rispetto al progetto originario vedrà la riqualificazione dell’intera superficie della piazza dove verrà realizzato un nuovo capolinea ATAC, vedrà la conclusione dei lavori entro dicembre.

Anche i lavori per la riqualificazione del Ponte dell’Industria

Anche i lavori per la riqualificazione del Ponte dell'Industria procedono nei tempi previsti. Si tratta di un'opera molto importante per i collegamenti tra i territori dell'VIII e del XI Municipio che prevede la messa a norma della struttura preesistente, anche antisismica, e l'apertura in sicurezza del ponte alla transitabilità di autobus, veicoli e pedoni. In questa fase si sta procedendo a consolidare i pali di ghisa nel letto del fiume ed entro fine anno il ponte verrà riaperto finalmente al traffico, priorità fondamentale per i cittadini, lasciando ai mesi successivi il completamento delle attività di restauro.

Vi è poi l’intervento di miglioramento della viabilità e di collegamento autostradale con il compendio di Tor Vergata e con l’Area Eventi delle Vele di Calatrava che vedrà la realizzazione di un ponte sull’autostrada A1 Roma – Napoli, strade e nuovi svincoli che saranno fondamentali per ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la qualità di vita di chi vive e lavora in quel quadrante della città. I lavori, che hanno subito uno slittamento di un paio di mesi, si concluderanno nel primo trimestre del prossimo anno, in tempo per gli eventi giubilari più importanti che si svolgeranno alla presenza del Santo Padre nell’area eventi delle Vele.

Procedono nei tempi anche i lavori di manutenzione straordinaria

Procedono nei tempi anche i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità principale con la messa in sicurezza e il collaudo di alcune tra le strade più importanti della città, come la Prenestina, la Portuense, la Tuscolana, la Laurentina, la Collatina e l'Ardeatina, sia strade di grande viabilità come Via Boccea, Via della Pisana, Via Ostiense, Via Cristoforo Colombo, la Tangenziale Est e Via Pratica di Mare. Sulla parte esterna della città i lavori si sono svolti senza particolari criticità e questo consentirà di gestire al meglio anche i prossimi interventi, più complessi, da realizzarsi nella parte interna.

Come Commissione Giubileo continueremo a monitorare l’attuazione di questi interventi straordinari – conclude Nanni – effettuando a partire dal mese di Settembre anche sopralluoghi nei cantieri per assicurarci che continuino ad essere rispettati i tempi di realizzazione di queste opere che contribuiranno a cambiare il volto della città rendendola più accogliente, più moderna e più sostenibile.