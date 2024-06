Roma, Nanni-Novi: “Bando di gara per strutture private va ritirato”

Il bando di gara pubblicato il 6 maggio scorso con scadenza offerte il prossimo 10 giugno per la selezione delle strutture private destinate ad ospitare i 700 gatti e i 350 cani in esubero rispetto la capienza dei canili e gattili comunali va ritirato.

Così in una nota congiunta Dario Nanni, consigliere capitolino e presidente Commissione Giubileo e Simonetta Novi, Consigliera VIII Municipio.

In un bando al massimo ribasso

In un bando al massimo ribasso, il “Calcolo degli importi del servizio” è stato effettuato con il costo del personale al netto in busta paga il che stravolge il valore economico della gara stessa. Inoltre la condizione minima prevista nel bando di un operatore ogni 70 animali e di un infermiere per 12 ore a settimana è decisamente insufficiente rispetto alla domanda di gestione di animali disabili non autosufficienti ed infettivi.

Servizi che non possono essere richiesti per legge ai canili e gattili rifugio perché sono prerogativa dei canili e gattili sanitari. E, a conferma di questo, già in passato i Servizi Veterinari Asl si sono espressi rispetto alle richieste inidonee dell’amministrazione. Senza contare che le strutture selezionate saranno scelte per l’accoglienza di max 140 animali quando il Servizio Benessere Animali sa benissimo che già oggi le singole strutture convenzionate accolgono molti più animali e quindi cosa si pensa di fare?

Prelevare con forza i cani ed i gatti in esubero

Prelevare con forza i cani ed i gatti in esubero e spostarli altrove è un comportamento anche in questo caso vietato dalla legge (art. 11 della legge regionale 34/97). Inoltre nel bando invece di chiedere una apertura 7 giorni su 7 per le adozioni è prevista una premialità se si utilizzano scarti di mense per alimentare gli animali o i mezzi pubblici per il trasporto degli animali dalle strutture comunali a quelle private in nome di un supposto approccio ambientalista.

Nessuna premialità, invece, circa la vicinanza della struttura a Roma se non un generico riferimento ad essere ubicati nella Regione Lazio secondo la DGR. 43/2010 che esplicitamente scrive “il rifugio deve essere ubicato preferibilmente nel territorio provinciale o regionale”.

Su questa vicenda – concludono i due consiglieri – abbiamo chiesto la convocazione della Commissione Ambiente, ma nel frattempo chiediamo che il bando prodotto dal Servizio Benessere degli Animali venga ritirato e ripresentato con le opportune modifiche, perché nonostante i 6.750.000 euro (IVA esclusa) stanziati per 3 anni, questo testo palesa evidenti profili di irregolarità e non risponde agli standard di benessere animale che Roma Capitale dovrebbe pretendere da chi svolge determinati servizi per suo conto.