Incidenti, D’Amato (Azione): “Lazio ancora record negativo pedoni morti: sabato in piazza per dire basta”

Sabato 6 aprile ore 11.00 Sit-in per la sicurezza stradale organizzato da Azione Municipio XII in Viale dei Colli Portuensi angolo Largo Nostra Signora di Coromoto.

Il Lazio è ancora maglia nera

“Il Lazio è ancora maglia nera tra le regioni per il maggior numero di pedoni morti in Italia. Sono 14 gli utenti deboli della strada che hanno perso la vita nella nostra regione nei primi tre mesi dell’anno, secondo gli ultimi dati dell’osservatorio Asaps. Un record negativo che si consuma nell’indifferenza delle politiche regionali e di governo. Per questo sabato saremo di nuovo in piazza per dire basta a questa strage silenziosa e un fermo no al nuovo Codice della strada, che va esattamente nella direzione opposta alle direttive europee di dimezzare le vittime entro il 2030 e arrivare a zero morti sulla strada nel 2050.

Questa sarà una delle battaglie che porteremo in Unione Europea ascoltando le indicazioni delle principali Associazioni dei familiari delle vittime e degli utenti della strada, come ho fatto per la proposta di legge Lazio Strade Sicure. Arrivare a zero morti è un obiettivo possibile se si parte dalla prevenzione, dall’educazione stradale e dal buon senso. Quel buon senso che manca proprio alla riforma Salvini”. Lo ha dichiarato il responsabile Welfare di Azione e Consigliere regionale del Lazio, Alessio D’Amato.