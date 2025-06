Incidenti, D’Amato: “Tredici morti in pochi giorni, approvare subito legge Lazio strade chiuse”

“Tredici morti sulle strade del Lazio in pochi giorni, mai così tanti. Dieci solo nel fine settimana, un quarto del totale nazionale, che è stato di quarantaquattro vittime. Ancora una volta il Lazio è maglia nera per numero di vittime da incidenti stradali: a dirlo è l’Osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, nel suo ultimo report.

È una tragedia infinita

Serve un intervento immediato e congiunto da parte di tutte le istituzioni. La Regione Lazio deve fare la sua parte, approvando subito la legge Lazio Strade Sicure, che ha ottenuto il sostegno dell’Associazione Familiari Vittime della Strada. Serve prevenzione, educazione e azioni concrete e propositive, a partire dalle scuole. Chiedo che la proposta di legge, approvata all’unanimità in Commissione, venga messa all’ordine del giorno dell’Aula per essere discussa senza ulteriori ritardi. Non si può rimanere inermi di fronte a questa vera e propria strage che colpisce soprattutto i giovani.” Lo ha dichiarato il consigliere regionale e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure, Alessio D’Amato.