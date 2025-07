Morbillo, D’Amato: “Situazione sottovalutata nel Lazio”

“I dati diffusi dall’ISS dimostrano come, senza un’adeguata campagna di prevenzione, il morbillo torni a correre. Nel Lazio è da tempo che ci sono segnali di una ripresa, senza che si sia fatta un’adeguata campagna di prevenzione, ed oggi è tra le peggiori regioni italiane per numerosità dei casi.

Gli esperti ci dicono come il morbillo sia altamente diffusivo e, in alcune circostanze, possa portare a complicanze molto serie, soprattutto in età adulta. Ecco perché è necessario che si adotti una strategia di prevenzione, coinvolgendo le società scientifiche, cosa che la giunta Rocca non sta facendo”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Welfare di Azione, Alessio D’Amato.