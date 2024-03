Rifiuti, De Santis-Canale (Civica Raggi): “Regione Lazio sta riducendo Municipio IX nella pattumiera di Roma”

“Dopo l’inceneritore, un’altra mazzata sta per abbattersi sugli abitanti del Municipio IX: il biodigestore di Solfarata. Oramai è lampante: il Presidente Rocca, pur non avendo più alcun potere in tema di rifiuti sul territorio di Roma Capitale, ha deciso che il Municipio IX sarà la pattumiera di Roma.

Peccato che i cittadini non siano disposti a sottostare ai suoi assurdi piani e abbiano già fatto ricorso al TAR contro un biodigestore autorizzato da un ente, la Regione Lazio, che non dovrebbe più avere voce al riguardo, dal momento che una legge approvata un paio d’anni fa ha affidato tutti i poteri sul territorio di Roma Capitale al Commissario Straordinario ai rifiuti Gualtieri.

Dal canto nostro, sosteniamo convintamente e con determinazione i comitati e i cittadini impegnati in questa vera e propria battaglia per i diritti, con l’auspicio che la giustizia amministrativa faccia il suo corso e li tuteli adeguatamente da chi sta cercando di ridurre un Municipio – il IX – che eccelle nei dati sulla raccolta differenziata nella nuova pattumiera di Roma”.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale.