Clemente: “Oggi in consiglio una breve ma intensa cerimonia”

Con il collega avvocato Carmine Capasso, console onorario a Napoli dello Sri Lanka, oggi in Consiglio Comunale una breve ma intensa cerimonia, resa dolcissima dalla partecipazione di giovanissimi cittadini srilankesi che hanno cantato il loro inno nazionale, in occasione del 76esimo anniversario della festa dell’Indipendenza.

Volontariato

Una iniziativa curata dal nostro consigliere aggiunto, Savary Ravendra Jeganesan, da sempre impegnato nel volontariato sia per la comunità srilankese sia per l’integrazione degli immigrati a Napoli affiancando e promuovendo realtà che si occupano di formazione per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.