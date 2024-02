Fratoianni: “Dalla Sardegna arriva un segnale per tutto il Paese”

Quella di Alessandra Todde e della sua coalizione è una vittoria straordinaria. È la vittoria del cambiamento.

Ha perso la premier Meloni che ha imposto il pro-console Trux che anche nella città dove è sindaco ha subito una sonora bocciatura.

È altrettanto straordinario il nostro risultato

Alleanza Verdi Sinistra diventa la terza forza politica della coalizione in Sardegna.

Siamo stati determinanti per vincere le elezioni in Sardegna e lo saremo per costruire l’alternativa di governo alla destra meloniana che sta demolendo diritti sociali, ambientali e che vorrebbe cambiare la Costituzione italiana per marginalizzare il presidente della Repubblica.

Dalla Sardegna arriva un segnale per tutto il Paese. Ora uniti per liberare l’Italia da questa destra.