Successo a Napoli per ‘Life for Gaza’

“Che la pietà non vi rimanga in tasca“. Così conclude l’intervista Fiorella Mannoia a margine di Life for Gaza, l’evento organizzato al Palapartenope di Napoli per sostenere la causa del popolo palestinese e raccogliere fondi da destinare a Medici Senza Frontiere e Palestinian Medical Relief che operano nei territori occupati dalle azioni di guerra. All’appuntamento, promosso dalla Comunità Palestinese Campania e da Assopace Palestina per sensibilizzare l’opinione pubblica, ieri hanno partecipato oltre 6mila persone con il sold out dei biglietti che si è registrato con diversi giorni di anticipo.

“Che la pietà non vi rimanga in tasca“

Così conclude l’intervista Fiorella Mannoia a margine di Life for Gaza, l’evento organizzato al Palapartenope di Napoli per sostenere la causa del popolo palestinese e raccogliere fondi da destinare a Medici Senza Frontiere e Palestinian Medical Relief che operano nei territori occupati dalle azioni di guerra. All’appuntamento, promosso dalla Comunità Palestinese Campania e da Assopace Palestina per sensibilizzare l’opinione pubblica, ieri hanno partecipato oltre 6mila persone con il sold out dei biglietti che si è registrato con diversi giorni di anticipo.

Raccolta fondi

“C’è una raccolta fondi – ricorda l’artista – che andranno a aiuti umanitari se li fanno passare. Anche durante i conflitti, se vogliamo chiamare guerra quanto accade sebbene non vedo alcun esercito ma solo civili che stanno pagando un prezzo assurdo per una cosa non hanno commesso, un minimo di etica, anche che sembra un ossimoro, ci deve essere. Non si può chiudere un popolo come in una trappola da topi senza luce, senza telefono, senza comunicazioni, senza gas, senza cibo, senza acqua e senza medicine, neanche per le operazioni più urgenti”.

Fonte: agenzia dire